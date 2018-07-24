İstanbul'daki şiddetli yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor
İstanbul genelinde bu geceden itibaren görülmeye başlayan sağanağın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün akşama kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.
Açıklamada vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.
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