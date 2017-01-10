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İstanbul’dan İzmir’e

Türkiye baştan aşağı dondurucu soğukların etkisi altında. Marmara’da 5 gündür yağan kar, Ege ve Akdeniz’e de ulaştı. İzmir, Manisa ve Antalya dün bembeyaz bir güne uyandı.

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Yurdun doğusunda hüküm süren ağır kış şartları, Türkiye’nin neredeyse tamamında etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre soğuk hava cuma günü yurdu terk edecek ancak İstanbul 5 gündür süren kar yağışı nedeniyle adeta buz tuttu. Büyükçekmece gölünde donma devam ederken evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. 

TRAFİKSİZ MEGAKENT

Kente önceki gece zayıflayan kar yağışı dün öğlen saatlerinde yeniden başladı. İstanbul Valiliği’nin okulları tatil etme kararı ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları dün trafiği rahatlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü›nde herhangi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. Ancak şehirler arası otobüs seferleri iptal edildi. Kar yağışı sonrası İstanbul’da barajlardaki dolululuk oranı yüzde 60’a yaklaştı.

15 YILIN EN YOĞUN KARI

Soğuk hava ve kar yağışı Ege ve Akdeniz’e de uzandı. İzmir, Manisa, Antalya gibi çok sayıda il beyaza büründü. İzmir’de dün sabah karla karışık yağmur olarak görülen yağış, bir süre sonra kara döndü. Lapa lapa yağan kar, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezini de beyaz örtüyle kapladı. İzmir’de 4 Ocak 2002’den sonra görülen en etkili kar yağışı, kentin simgelerinde güzel görüntüler oluşturdu. Kentte okullar bir gün süreyle tatil edildi.  Antalya’da da güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı.  

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