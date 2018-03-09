İstanbul'dan Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'dan Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen iş makinesi pistonlarına zulalanmış 320 bin uyuşturucu hap bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konu firmaya operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek üzere paketlenmiş 9 iş makinesi pistonuna zulalanmış 320 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Kargoyu firmaya teslim eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.