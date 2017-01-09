Metro seferlerine kar ayarı!
İstanbul'da metro seferleri sabaha kadar devam edecek.
İstanbul'da metro seferleri sabaha kadar devam edecek. Metrobüs hatları takviye edilecek.
İstanbul'da metro seferleri sabaha kadar devam edecek. Metrobüs hatları takviye edilecek.
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