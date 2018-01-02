İstanbullulara AKOM'dan uyarı! Bu gece başlıyor...

Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmelerinin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca 9-13 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11