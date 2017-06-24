İstanbul'un en rekabetçi ilçeleri belli oldu

İSTKA desteğiyle İÜ İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Şeker, Yrd. Doç. Dr. Arif Saldanlı ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Bektaş’ın yürüttüğü "İstanbul Rekabet Endeksi" araştırması tamamlandı.

Araştırmaya ilişkin veriler, İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği tesis etmek ve ortak çalışmalar yapmak amacıyla İSTKA’nın koordinatörlüğünde yeni bir hizmet merkezi olarak faaliyete geçen "invest.istanbul" web adresine yerleştirildi. Güncel veriler, İSTKA’nın özellikle yabancı yatırımcılar için hazırladığı "invest.istanbul" web sitesinde, harita tabanlı olarak sunuldu.

Toplam 100 farklı gösterge düzeyinde yürütülen araştırmada, ilçeler arası rekabet endekslerinin yanı sıra demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, ekonomik kapasite, ticari hayat ve girişimcilik, finansal yapı, turizm, altyapı ve ulaşım başlıklarında 39 ilçe incelendi ve rekabet güçlerine göre sıralandı.

Araştırmaya göre, İstanbul’da en rekabetçi ilçeler Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Üsküdar olurken, Arnavutköy, Sultangazi, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli ise rekabet gücü en düşük ilçeler olarak sıralandı.

Demografik yapı endeksinde Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar ve Beylikdüzü öne çıktı. Söz konusu ilçeler, özellikle yüksek eğitimli nüfusa sahip olmalarıyla diğer ilçelere göre daha rekabetçi bir yapı sergiledi.

EĞİTİMDE ÜSKÜDAR, KADIKÖY, PENDİK VE ATAŞEHİR ÖNE ÇIKTI

Eğitim endeksinde Üsküdar, Kadıköy, Pendik ve Ataşehir ilk sıralarda yer aldı. Söz konusu ilçelerde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortalama 16 olurken, eğitim endeksinde son sırada yer alan Sultangazi, Esenler ve Arnavutköy’de ise bu oran 32 düzeyinde seyretti.

Sağlık endeksinde Şişli, Zeytinburnu, Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe endeks sıralamasında yüksek skorlar elde etti. Söz konusu ilçeler, hem çevrelerindeki hastane çeşitliliği ve erişim kolaylığı hem de aile sağlık merkezlerindeki muayene sıklığında ortalamanın altında değerlere sahip olması açısından öne çıktı.

İstanbul’da ortalama olarak aile sağlık merkezindeki bir doktor başına düşen günlük muayene sayısı 35 iken, bu sayı Avcılar ve Sancaktepe'de 43, Beylikdüzü’nde 42 ve Çekmeköy'de 41 olarak tespit edildi.

Sosyal yaşam endeksinde Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Beyoğlu ve Beşiktaş ilk sıralarda yer aldı. Söz konusu ilçeler İstanbul’daki tiyatro sahnelerinin yüzde 70’ini, sinemaların ise yüzde 40’ını barındırıyor,

BAŞAKŞEHİR’DE SON 5 YILDA KAPANAN 1 FİRMA KARŞISINDA 4 YENİ FİRMA KURULDU

Araştırmaya göre, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Bakırköy ve Sarıyer, ekonomik kapasitesi en yüksek ilçeler olarak tespit edildi. Ticari hayat ve girişimciliğin en yoğun olduğu ilçeler ise Şişli, Başakşehir, Ataşehir, Beşiktaş ve Ümraniye olarak sıralandı.

Başakşehir'de son 5 yılda kapanan 1 firma karşısında 4 yeni firma kuruldu. Son 5 yılda faal firma sayısındaki artışın en yüksek oranda yaşandığı ilçeler ise Sarıyer ve Başakşehir oldu. Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli’de ise son 5 yılda faal firma sayısı oranında azalma meydana geldi.

Finansal yapı endeksinde Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye ve Fatih rekabetçi ilçeler olarak öne çıktı. Son 5 yılda 20’den fazla banka şubesinin açıldığı ilçeler Ümraniye, Kadıköy, Bağcılar, Esenyurt, Beşiktaş ve Şişli olurken, en fazla ATM Kadıköy, Şişli ve Fatih’te bulunuyor. Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy, aynı zamanda banka çeşitliliğinin en yüksek olduğu ilçeler de oldu.

TURİSTLER EN ÇOK FATİH, BEYOĞLU, ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'A İLGİ GÖSTERİYOR

Turizm endeksinde ilk sıralarda yer alan Fatih, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş, İstanbul’da 5 yıldızlı otellerin en fazla yoğunlaştığı, yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği ilçeler de oldu.

Çekmeköy, Kartal ve Maltepe ilçeleri altyapı endeksinde yüksek skorlara sahip olurken, ulaşım endeksinde Üsküdar, Kadıköy ve Fatih öne çıktı. Ulaşım endeksinde ilçeye erişim çeşitliliği dikkate alınarak metrobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımı gibi alternatifler değerlendirildi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul ile ilgili araştırma projelerine devam ettiklerini, bir diğer İSTKA projesi olan "Mahallem İstanbul" projesinde ise mahalle ölçeğinde analizleri sürdürdüklerini söyledi.