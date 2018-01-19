İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 14.20 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bir AVM’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adıyaman’da yaşadığı öğrenilen 20 yaşındaki Esra G., ailesiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı evden kaçarak İstanbul’a geldi. Kente geldiği gün arkadaşıyla AVM’nin önüne buluşma ayarlayan genç kız, arkadaşını beklediği esnada yanına bir cip yaklaştı. Genç kız arkadaşını beklediği esnada araçtan inen ağabey Mehmet G. ve arkadaşı Mesut G.’yi görünce şoke oldu. Ağabeyi ve arkadaşı tarafından zorla araca bindirilen genç kız kaçırılarak Sultangazi’de bir eve götürüldü. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BİNAYA BASKIN DÜZENLENDİ

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin devreye girmesi sonucunda genç kızın kaçırıldığı aracın plakası tespit edildi. Aracın Mesut G. üzerine kayıtlı olduğunu belirleyen polis, şahsın Sultangazi Esentepe’deki bir evde ikamet ettiğini öğrendi. Bunun üzerine adrese geçen Rehine Kurtarma ve Müzakere timi, binaya girerek daireye baskın düzenledi. Baskın sonucunda kaçırılan genç kız, ağabey Metin G., ve arkadaşı Mesut G.’ye ulaşıldı.

Sultangazi Asayiş Büro Amirliğine götürülen ağabey, arkadaşı ve genç kızın burada ifadeleri alındı. Genç kız ifadesinde ailesiyle problemler yaşadığı için kaçarak İstanbul’a geldiğini, ağabeyinin de kendisini geri götürmek istediğini söyledi. Ağabey ve arkadaşından şikayetçi olmadığını belirten kız, devlet sığınma evine yerleşmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine genç kız sığınma evine yerleştirildi. Ağabey ve arkadaşı ise serbest bırakıldı.