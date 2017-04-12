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İstanbul’un göbeğinde iki genç uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçti

İstanbul'un göbeğinde kameralara yansıyan görüntü, uyuşturucu felaketini bir kez daha gözler önüne serdi. Mecidiyeköy meydanında kullandıkları uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçen gençlere sağlık ekipleri müdahale etti.

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İstanbul Mecidiyeköy’de yaşanan bir görüntü, uyuşturucu felaketini bir kez daha gözler önüne serdi. Sentetik uyuşturucu kullanan iki kişi Mecidiyeköy meydanında kendinden geçti. Güpegündüz Mecidiyeköy meydanda yarı baygın duran gençleri gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçen gençlere müdahale etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri, yarı baygın şekilde yerde yatan gençleri kaldırmak için uzunca süre mücadele etti. Bu sırada toplanan çevredeki kalabalık ise endişeli gözlerle yaşananları izledi. Kameralara yansıyan ibretlik görüntüler uyuşturucunun acı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
 

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