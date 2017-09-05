Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul’un göbeğinde kadına tekme tokat dayak kamerada

Şişli’de bir erkeğin, kadına tekme tokat dayak atması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Harbiye Elmadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kadın ile erkek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam, kadına önce yumruk attı ardından kadın yere düştü. Kadının yere düşmesiyle erkek kadını tekmelemeye başladı. Olayı gören kadının arkadaşı saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin yardımıyla saldırgan güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kadının darp edilmesi çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
 
Önce yumrukladı sonra tekmeledi
 
Görüntülerde kadının bir arkadaşıyla arkasına bakarak hızla ilerlediği görülüyor. Bu sırada hızla gelen erkek şahsın kadına yumruk attığı görülüyor. Kadın aldığı darbenin etkisiyle yere düşerken hızını alamayan şahsın yerdeki kadını tekmelediği görülüyor. Bu sırada kadının arkadaşı ve kafede oturanların koşarak şahsa engel olmaya çalıştıkları görülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Silahın namlusunu kendine çeviren kadın, eşinin hayatını kurtardı

Silahın namlusunu kendine çeviren kadın, eşinin hayatını kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA