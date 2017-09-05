İstanbul’un göbeğinde kadına tekme tokat dayak kamerada
Şişli’de bir erkeğin, kadına tekme tokat dayak atması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
- İHA
Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Harbiye Elmadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kadın ile erkek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam, kadına önce yumruk attı ardından kadın yere düştü. Kadının yere düşmesiyle erkek kadını tekmelemeye başladı. Olayı gören kadının arkadaşı saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin yardımıyla saldırgan güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kadının darp edilmesi çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Önce yumrukladı sonra tekmeledi
Görüntülerde kadının bir arkadaşıyla arkasına bakarak hızla ilerlediği görülüyor. Bu sırada hızla gelen erkek şahsın kadına yumruk attığı görülüyor. Kadın aldığı darbenin etkisiyle yere düşerken hızını alamayan şahsın yerdeki kadını tekmelediği görülüyor. Bu sırada kadının arkadaşı ve kafede oturanların koşarak şahsa engel olmaya çalıştıkları görülüyor.
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