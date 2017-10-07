İstanbul'un kurtuluşunun 94. yıl dönümü kutlandı

İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 94. Yıl Dönümü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de katıldı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, törendeki konuşmasında, İstanbul'un yaklaşık 5 sene, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanların işgali altında kaldığını söyledi. O yıllarda kent işgal altında olmasına rağmen askerlerin, milletin özgürlük, bağımsızlık ve istiklal ümidini kaybetmediğini vurgulayan Yılmaz, İstanbul'un fethini ve o yıllarda yaşanan olayları hatırlattı.

Törende daha sonra 6 Ekim İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşununun 94. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında birinci olan Beyoğlu Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Kübra Yeltek, Kadıköy İkbaliye Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kuşluvan, Miktat Ağaoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Melis Karasakal'a ödülleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından verildi.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında ikinci olan Naz Peri İrem Kurt, Nurdan İkbal Söyler, Segah Kesik'e ödüllerini takdim etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yarışmalarda üçüncü olan Hüsna Nur Çamdibi, Cansu Korkmazer, Zeynep Kılıç'a ödüllerini verdi.

Daha sonra törende, "Şiir" yarışmasında birinci olan öğrenci Mehmet Kuşluvan, "Anlat İstanbul" adlı şiirini, "Kompozisyon" yarışmasının birincisi Melis Karasakal, "Nokta İstanbul" adlı eserini okudu.

Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu Halk Oyunları Grubu'nun gösteri sunduğu törende, İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu sanatçıları tarafından hazırlanan şiir dinletisi gerçekleşti.