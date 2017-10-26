İstanbul'un yeni hızlı tren hattı için için sondaj çalışmalarında sona gelindi

63 KİLOMETRELİK HIZLI TREN HATTI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu Projesi Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri sınırları içerisinde yaklaşık 63 kilometre uzunluğu kapsıyor. Çilingir-Hacımaşlı-Şamlar yerleşim yerlerinin batısından, Sazlıdere baraj gölünün dogusundan ilerleyen hattın Halkalı'ya ulaşacağı belirtildi. Hızlı demiryolu hattı, geliş ve gidiş olmak üzere 2 hat olarak planlandı. Hat üzerinde 33 kilometre 716 metre uzunluğunda 20 adet tünel ile toplam 4 bin 950 metre uzunluğunda 15 adet viyadük yapılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 3. Boğaz Köprüsü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu projesi, 4 milyar 421 milyon liraya liraya mal olacak.

SONDAJ EKİPLERİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Proje kapsamında güzergah boyuncu yapılan sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 4 aydır devam eden çalışmaların 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Bu amaçla sahadaki sondaj ekiplerinin gece gündüz vardiyalı olarak çalıştığı öğrenildi. Sondaj çalışmaları şu anda Başakşehir'e bağlı Şamlar köyü ile Arnavutköy'e bağlı Hacımaşlı köylerinin bulunduğu bölgede 5 noktada birden gerçekleştiriyor. Bazı bölümlerde 300 metre derinliğe inilerek toprak ve taş dolgusunun yapısının ortaya çıkarıldığı öğrenildi.