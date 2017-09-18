ABD'de özel bir kapsülün içinde temele yerleştirildi... İşte Erdoğan'ın kaleme aldığı o mektupta yazanlar

Erdoğan, BM binasının karşısında bulunan yeni Türkevi'nin temel atma töreninde, kendisinin kaleme aldığı mektubu özel bir kapsülün içinde temele yerleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda, "Türkiye, özellikle son 15 yılda demokrasi ve ekonomide gerçekleştirdiği reformlarla tarihi başarılara imza atmıştır. Bugün temelini attığımız Türkevi, ülkemizin bu başarı hikayesinin sembollerindendir." ifadelerine yer verdi.

"Tarihimizden ve değerlerimizden aldığımız güçle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmanın mücadelesini veriyoruz." vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz, kendilerine daha müreffeh bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze kattığımız yeni nesillerin de aynı inanç ve azimle bu kutlu yolculuğu devam ettireceklerine inanıyorum. 2017 Türkiyesi ve New York'undan geleceğe selam ve saygılarımı sunuyorum."