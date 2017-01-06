İşte Adil Öksüz’den sonraki iki numara
FETÖ yapılanmasında kayıplara karışan TSK imamı Adil Öksüz'den sonraki ikinci ismin Burhan' kod adlı 'Karadeniz Üniversiteleri imamı' Metin Ayar olduğu ortaya çıktı.
FETÖ'nün yapılanmasında Adil Öksüz'den sonraki iki numaranın kim olduğu belirlendi.
Darbenin Adil Öksüz'den sonra iki numaralı sivil ismi olduğu değerlendirilen FETÖ'nün "Burhan" kod adlı 'Karadeniz Üniversiteleri imamı' Metin Ayar'ın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni merkez üs olarak kullandığı, aynı Öksüz gibi 12 Temmuz'da yabancı bir ülkenin pasaportuyla İstanbul'a indiği, darbe girişimi başarısız olunca Öksüz gibi sırra kadem bastığı öğrenildi. (Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.