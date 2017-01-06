Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İşte Adil Öksüz’den sonraki iki numara

FETÖ yapılanmasında kayıplara karışan TSK imamı Adil Öksüz'den sonraki ikinci ismin Burhan' kod adlı 'Karadeniz Üniversiteleri imamı' Metin Ayar olduğu ortaya çıktı.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1
x

FETÖ'nün yapılanmasında Adil Öksüz'den sonraki iki numaranın kim olduğu belirlendi.

Darbenin Adil Öksüz'den sonra iki numaralı sivil ismi olduğu değerlendirilen FETÖ'nün "Burhan" kod adlı 'Karadeniz Üniversiteleri imamı' Metin Ayar'ın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni merkez üs olarak kullandığı, aynı Öksüz gibi 12 Temmuz'da yabancı bir ülkenin pasaportuyla İstanbul'a indiği, darbe girişimi başarısız olunca Öksüz gibi sırra kadem bastığı öğrenildi. (Sabah)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vali Ayyıldız: Eldeki verile PKK'yı işaret ediyor

Vali Ayyıldız: Eldeki verile PKK'yı işaret ediyor

İzmir Adliyesi'ne terör saldırısı

İzmir Adliyesi'ne terör saldırısı

Üç yüz binde bir görülen göz rengi

Üç yüz binde bir görülen göz rengi

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA