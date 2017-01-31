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Darbenin beyin takımı listesi Komisyon’da

İçişleri Bakanlığı'nın Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği belgelerde 15 Temmuz darbesinin 6 kişilik beyin takımı tarafından gerçekleştirilmek istendiği ortaya çıktı.

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Listenin başında Genelkurmay Başkanlığı karargâhı sorumlusu olarak darbe girişiminin planlayıcıları arasında yer alan tutuklu olan Tuğgeneral Mehmet Partigöç bulunuyor. Listede Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhı sorumlusu Tuğgeneral Erhan Caha, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhı sorumlusu Tuğamiral İrfan Arabacı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhı sorumlusu Hava Kurmay Albay İlhan Karasu, Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı sorumlusu Tuğgeneral Faruk Bal ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı sorumlusu olarak Yarbay Mustafa Şahin Gümüşiğne yer alıyor. 20 maddelik Sıkıyönetim Direktifi ise darbecilerin yol haritası niteliğinde. (Sabah)
 

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