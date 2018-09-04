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FETÖ'nün eğitim yapılanması deşifre edildi

FETÖ’cülerin sorgularından örgütün Marmara’daki eğitim yapılanması deşifre edildi. Şemanın en tepesinde ‘Eğitim Danışmanları’ yer alıyor. Danışmanlar, il imamları ile aynı mevkide faaliyet gösteriyordu

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İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi ve Emniyet İstihbarat Şube, FETÖ/PDY'nin en fazla önem verdiği eğitim yapılanmasını deşifre etti. Sabah’tan Emir Somer’in haberine göre gözaltına alınan FETÖ'cülerin sorgularından yola çıkarak hazırlanan şemanın en tepesinde "E.D." olarak adlandırılan Eğitim Danışmanları yer alıyor. E.D., İl İmamları ile aynı seviyelerde oluyor. Rapora göre FETÖ'nün 11'i İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde 26 eğitim danışmanı var.
 
 
 
EVLİLİĞE KADAR...
 
Şemayla ilgili diğer detaylar şu şekilde: Eğitim Danışmanları'nın altında Eyalet Talebe Mesulleri (ETM) bulunuyor. Eyalet Lise Mesulleri (ELM), Eyalet İlköğretim Mesulleri (EİM), Eyalet Üniversite Mesulleri (EÜM) ve Eyalet Mezun Mesulleri (EMM) sadece Eyalet Talebe Mesulleri'ne bağlı faaliyet yürütüyor. 4 ayrı koldan oluşan söz konusu mesullerin altlarında ise Büyük Bölge Talebe Mesulleri (BBTM) yer alıyor. Onların altında da Bölge Lise-Üniversite-Mezun Mesulleri bulunuyor. En alt sırada da FETÖ'nün Bölge Mesulleri'ne bağlı olan talebe evleri var. Okullara yerleştirilecek olan öğrencilerin takibini yapan Eyalet İlköğretim Mesulleri'ne örgüt içinde "Bahçevan" deniliyor. Eyalet Talebe Mesulleri öğrencilerin okul faaliyetlerini takip ediyor. İş yerlerine yerleştirilecek mezunlardan sorumlu Eyalet Mezun Mesulleri evlilik sorumlusu olarak da biliniyor.
(Sabah)

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