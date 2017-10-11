İşte Gaziantep'te çatışmanın yaşandığı evdeki mevziler

Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde bulunan bir eve ihbar üzerine baskına giden polis, zanlının kendilerine ateş ile cevap vermesi üzerine çatışmaya girmiş, yaklaşık 20 dakika süren çatışma esnasında zanlı Z.D.K, yaralı olarak ele geçirilmişti. Olayla ilgili şok eden bir detay ortaya çıktı. Zanlı Z.D.K.'nın bulunduğu 3 katlı evin iki ve üçüncü katlarına kum torbaları ile mevzi yaptığı öğrenildi. Hazırlık yapan zanlının mevzilerden birinde gizlenerek, polise ateş açtığı ileri sürüldü.

Polisler yığınak ihbarı ile harekete geçti

Öte yandan, zanlının eve yığınak yaptığı ihbarı üzerine Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin önce olay yerine gittiği ve şahsın bu ekiplere ateş açtığı öğrenildi. Ardından bölgeye sevk edilen özel harekat polislerinin girdiği çatışmada zanlı yaralı olarak ele geçirildi.

Daha önce uyuşturucu gibi 9 suçtan araması bulunan şahsın evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulunamadığı öğrenildi.

İşte çatışmanın yaşandığı evdeki mevziler

Gaziantep'te çatışmanın hemen ardından evdeki mevzi ve demir kafesler ortaya çıktı. Evin tavanındaki kurşun izleri ise çatışmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Şahinbey ilçesinde bulunan Binevler Mahallesi 51 nolu sokaktaki 3 katlı evde oturan Z.D.K. isimli şahıs, "eve yığınak yaptığı" ihbarı üzerine evine gelen polislere ateş açmış, polislerin de karşılık vermesi ile çıkan çatışmada şahıs yaralı olarak yakalanmıştı. Olayın boyutu polis incelemesinden sonra ortaya çıktı. Şahsın evinin ikinci ve üçüncü katlarında kum çuvalları ve ahşap paletler kullanarak mevzi yaptığı belirlenirken, mevzilerin ise cam önüne ve kat girişlerine kurulduğu tespit edildi. Fotoğraflarda, zanlının çelik kapıların koç başı ile açılmaması, girişteki duvarların ise polis tarafından tokmakla delinmemesi için kapı ve duvarları demir kafesler ile desteklediği görüldü.

Olayın hemen ardından çekilen fotoğraflarda tavandaki kurşun izleri ise çatışmanın boyutunu gözler önüne serdi.