'Hayır cephesi'nin yeni hedefi cumhurbaşkanlığı seçimini 2. tura taşımak

İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde “Hayır cephesinin” adayları belli oldu" başlıklı yazı kaleme aldı.

CHP’NİN VE 'HAYIR CEPHESİ'NİN ADAYLARI:

Bütün bu olayları, gelişmeleri 2019’un ön hazırlıkları olarak değerlendirilmesinin gerektğini ifade eden Yaşar, “Ekmek için Ekmeleddin” hayal kırıklığının ardından planlar gözden geçirildi, her şey baştan revize edildi...

Referandumda alınan yüzde 48,6 ile birileri çok ama çok cesaretlendi…Aynı yoldan yürünecek... Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda seçtirmemek üzerine kurgulanıyor her şey" dedi.

YENİ HEDEF CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ 2. TURA TAŞIMAK

Hayır cephesinin yedefinin Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. tura taşımak olduğunu söyleyen Yaşar, "Meral Akşener, İlhan Kesici, Ahmet Türk, Abdüllatif Şener’i CHP veya 'Hayır Cephesi’nin adayları olarak karşımıza buluverdik…" dedi.

"YENİ İTTİFAK ARAYIŞLARI SÜRÜYOR"

Bu isimler üzerinde fikir birliğinin oluştuğunu ifade eden Yaşar, "Ama bir yandan da yeni ittifak arayışları sürüyor. Bir de ilginç bir şekilde 'Hayır Cephesi' 2018 yılını seslendiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP örgütüne 2018 için hazır olun' mesajı göndermiş. Öncesi de var ama 2013’ten beri türlü türlü planlar peşi sıra tedavüle sürülüyor.. Ah bir de sokağı hareketlendirebilseler. Adı Adalet ama sonuçları itibarıyla başka başka hedefleri olan 'Yürüyüş'ü dikkatle izleyin...Sahne alanları da…Kemal Kılıçdaroğlu artık hep sokakta olacak!" dedi.