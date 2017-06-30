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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konakladığı karavanın fotoğrafları ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı yürüyüş sırasında, geceleri partisi tarafından kiralanan karavanda konaklıyor.

  • AA
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CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vatan hainliğinden ve devletin sırlarını ifşa etme suçundan tutuklanmasına karşı Ankara'dan İstanbul'a başlatılan yürüyüşte geceleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konakladığı karavanın fotoğrafları ortaya çıktı. 

Mutfak, salon bölümü, yatak odası, duş ve tuvaletin bulunduğu süper lüks karavanda zaman zaman misafirlerini de karavanda ağırlıyor. Karavanın içinde görüldüğü üzere her türlü detay düşünülmüş.  

Bu yürüyüşü Gandhi'nin yaptığı tuz yürüyüşüne benzeten CHP'liler ve bazı terör örgütleri Gandhi'nin süper lüks bir karavanda kaldığını zannediyorlar herhalde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı yürüyüş sırasında, geceleri partisi tarafından kiralanan karavanda konaklıyor.

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