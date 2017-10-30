İşte Kılıçdaroğlu'nun tekneyle 'kontrollü kaçışı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Temmuz sabahında darbecilerden kontrollü kaçışına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu Boğaziçi Köprüsü'ne korumalarını gönderdi. Darbeci askerlerin burada olduğunu ve halen silah sesleri geldiğini haber aldı. Her 2 köprüyü de kullanamayacağını anlayan Kılıçdaroğlu tekne ile Pendik'e geçti. Burada bekleyen araç da Kılıçdaroğlu'nu Ankara'ya götürdü. İşte detaylar:

BAŞKA OTEL ARAMADI

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimini Ankara'dan İstanbul'a geldiği sırada uçakta öğrendi. Uçak indikten sonra Kılıçdaroğlu VİP salonuna geçti. Genel Başkan, daha önce kamuoyuna yansıdığı gibi önce kendisini almaya gelen araca doğru yürüdü fakat birden geri dönerek VİP misafir salonuna yöneldi. Çünkü bu sırada VİP nizamiyesi 2 tank tarafından kapatılmıştı.

-VİP dinlenme salonunda 9 dakika bekledi. Bu sırada koruma müdürü Koray Aslan ve yanındaki 2 kişi, VİP nizamiyesini kapatan 2 tanka doğru yöneldi. Korumalar nizamiyeye gittikten kısa bir süre sonra tanklar çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu da Atatürk Havalimanı'nı terk ketti.

-Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelen isimler arasında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da vardı. Kılıçdaroğlu Beşiktaş Barbaros Caddesi'ndeki bir otelde rezervasyonu olmasına rağmen Başkan Kerimoğlu'nun havalimanına yakın noktada bulunan Yeşilköy'deki evine geçti. Daha önce iddia edildiği gibi otel arayışı hiç olmadı. Darbecilerin karşısına çıkamayan Kılıçdaroğlu geceyi burada televizyon başında geçirdi.

-Kılıçdaroğlu'nun sabah saatlerinde Ankara'ya nasıl gidilebileceğinin çaresi aranmaya başlandı. Öncü koruma ekibi eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne gönderildi. Giden öncü ekip, "Burası halen kapalı, silah sesleri geliyor, sakın buradan gelmeyin" haberini verince Kılıçdaroğlu deniz yolunu kullanmaya karar verdi.

MARİNADAN PENDİK'E

Ataköy Marina'dan Kemal Kılıçdaroğlu için bir tekne ayarlandı. CHP lideri, ekibi ile tekneye binip Pendik'e geçti. Böylece Genel Başkan Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbecilerle karşılaşmamış oldu. Pendik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nu alan bir başka araç da karayolu ile Ankara'ya götürdü. (Kaynak: SABAH)