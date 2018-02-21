İşte muhtemel 2019 seçimi oy pusulası

CHP ile AK Parti kurmayları arasında gerçekleşen seçim ittifakı görüşmelerinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşerek son detayları onayladı. Bu gelişmelerin ardından seçim ittifakı yapacak partilerin nasıl ittifak kuracağı belirlendi. Yarın TBMM Başkanlığı’na sunulacak dosyanın ardından seçim ittifakının Meclis’te oylandıktan ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SEÇİM İTTİFAKINDA OY PUSULASI NETLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü grup toplantısının ardından AK Parti ile MHP arasında yapılacak seçim ittifakının adını ‘Cumhur ittifakı’ olarak açıkladı.

Yarın Meclis’e sunulacak olan AK Parti ve MHP’nin uzlaştığı 26 maddelik kanun teklifine göre, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasında ittifakın adının altında ittifakı oluşturan partiler yer alacak ve her hangi partiye oy veren ittifaka oy vermiş sayılacak.

İşte bu teklife göre 2019’da sandıkta karşımıza çıkması muhtemel seçim pusulası…

Seçim ittifakı yapan partiler 2019'da pusulada böyle yer alacak. NOT: Şu anda sadece AK Parti-MHP ittifakı açıklandığı için 'cumhur ittifakı' belirtilmiştir. Partilerin isimleri de YSK'nın belirlediği seçime girebilme yetkisine sahip partilerdir.

YSK 1 OCAK İTİBARİYLE SEÇİME GİREBİLECEK 9 PARTİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partileri belirledi. YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu bildirildi.

Bu partilerin alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.

Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 4. ve 11. fıkraları ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği ifade edildi.

Kaynak: YENİŞAFAK