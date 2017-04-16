İşte referandum sonuçları netleşen iller
Sandıklar erken kapandığı için oy sayımı tamamlanan ya da sandıkların yüzde 85'inin sayıldığı illerde 2017 referandum sonuçları neredeyse kesinleşti.
İşte sandıklar erken kapandığı için 18.05 itibariyle oy sayımı biten veya oyların yüzde 85'den fazlasının sayıldığı iller ve oy oranları:
* Elazığ'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre, %71,86 Evet, %28,14 Hayır çıktı.
* Giresun'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre, %61,67 Evet, %38,33 Hayır çıktı.
* Ardahan'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre, %45,02 Evet, %54,98 Hayır çıktı.
* Artvin'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre, %47,10 Evet, %52,90 Hayır çıktı.
* Iğdır'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre, %35,03 Evet, %64,97 Hayır çıktı.
*Siirt'te sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre %48,06 Evet, %51,94 Hayır çıktı.
*Bingöl'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre %73,15 Evet, %26,85 Hayır çıktı.
* Ağrı'da sandıkların %96,70'i açıldı. Bu sonuçlara göre, %44,01 Evet, %55,99 Hayır çıktı.
* Kars'ta sandıkların %97,25'i açıldı. Bu sonuçlara göre, %50,98 Evet, %49,02 Hayır çıktı.
*Van'da sandıkların %94,75'i açıldı. Bu sonuçlara göre %43,67 Evet, %56,33 Hayır çıktı.
*Diyarbakır'da sandıkların %92,28'i açıldı. Bu sonuçlara göre %32,67 Evet, %67,33 Hayır çıktı.
*Mardin'de sandıkların %98,91'i açıldı. Bu sonuçlara göre %41,23 Evet, %58,77 Hayır çıktı.
*Batman'da sandıkların %92,13'ü açıldı. Bu sonuçlara göre %37,68 Evet, %62,14 Hayır çıktı.
*Muş'ta sandıkların %93,29'u açıldı. Bu sonuçlara göre %52,40 Evet, %47,60 Hayır çıktı.
*Erzurum'da sandıkların %99'u açıldı. Bu sonuçlara göre %74,50 Evet, %25,50 Hayır çıktı.
*Gaziantep'te oyların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre %62 Evet, %27 Hayır çıktı.
Yozgat’ta sandıkların %100'ü açıldı. Evet: %74.2 Hayır: %25.8 Hayır çıktı.
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