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İşte referandum sonuçları netleşen iller

Sandıklar erken kapandığı için oy sayımı tamamlanan ya da sandıkların yüzde 85'inin sayıldığı illerde 2017 referandum sonuçları neredeyse kesinleşti.

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İşte sandıklar erken kapandığı için 18.05 itibariyle oy sayımı biten veya oyların yüzde 85'den fazlasının sayıldığı iller ve oy oranları:

 

* Elazığ'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre, %71,86 Evet, %28,14 Hayır çıktı.

* Giresun'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre, %61,67 Evet, %38,33 Hayır çıktı.

* Ardahan'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre, %45,02 Evet, %54,98 Hayır çıktı.

* Artvin'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre, %47,10 Evet, %52,90 Hayır çıktı.

* Iğdır'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre, %35,03 Evet, %64,97 Hayır çıktı.

*Siirt'te sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre %48,06 Evet, %51,94 Hayır çıktı.

*Bingöl'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre %73,15 Evet, %26,85 Hayır çıktı. 

* Ağrı'da sandıkların %96,70'i açıldı. Bu sonuçlara göre, %44,01 Evet, %55,99 Hayır çıktı.

* Kars'ta sandıkların %97,25'i açıldı. Bu sonuçlara göre, %50,98 Evet, %49,02 Hayır çıktı.

*Van'da sandıkların %94,75'i açıldı. Bu sonuçlara göre %43,67 Evet, %56,33 Hayır çıktı.

*Diyarbakır'da sandıkların %92,28'i açıldı. Bu sonuçlara göre %32,67 Evet, %67,33 Hayır çıktı.

*Mardin'de sandıkların %98,91'i açıldı. Bu sonuçlara göre %41,23 Evet, %58,77 Hayır çıktı.

*Batman'da sandıkların %92,13'ü açıldı. Bu sonuçlara göre %37,68 Evet, %62,14 Hayır çıktı. 

*Muş'ta sandıkların %93,29'u açıldı. Bu sonuçlara göre %52,40 Evet, %47,60 Hayır çıktı. 

*Erzurum'da sandıkların %99'u açıldı. Bu sonuçlara göre %74,50 Evet, %25,50 Hayır çıktı.

*Gaziantep'te oyların yüzde 100'ü açıldı. Bu sonuçlara göre %62 Evet,  %27 Hayır çıktı.

Yozgat’ta sandıkların %100'ü açıldı. Evet: %74.2 Hayır: %25.8 Hayır çıktı.

 

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