İste Taksim’e yapılacak cami

TAKSİM'E ADINI VEREN MAKSEMİN ARKASINA YAPILACAK

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 19 Ocak günü yaptığı toplantıda caminin, Taksim'e adını veren ve I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye 'su taksimi' yapmak için inşa edilen Taksim Makseminin arkasına yapılmasına onay verdi. Maksemin arkasında şu anda derme çatma bir mescit bulunuyor. Mescit ile maksemin arkasındaki otoparkın olduğu alana yapılacak cami ile bu alanda yer alan çiçekçi tezgahları kaldırılacak.

MİMARI CUMHURBAŞKALIĞI KÜLLİYESİNİN DE MİMARI

Vakıflara ait 2 bin 482 metrekarelik araziye yapılacak caminin mimarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni tasarlayan Y. Mimar Şefik Birkiye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşa edilen Beştepe Millet Camii'ni Birkiye ile birlikte tasarlayan Dr. Mimar Selim Dalaman.

KİLİSELERİN YÜKSEKLİKLERİ DİKKATE ALINMIŞ

İstanbul'un kalbi olarak adlandırılan Beyoğlu'nda yapılacak Taksim Camisi'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30,3 metre olacak. Bu yükseklik özellikle diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirilmiş. Beyoğlu'nun tarihi hassasiyeti, bölge dokusu ve en önemlisi hemen arkasında yer alan Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yükseklikleri dikkate alınmış. 20. yüzyıl başındaki Art Deco mimari stilinden esinlenilen Taksim Camii tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerinin komşusu olacak.

960 KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Proje tamamlandığında aynı anda zemin katta 960 kişi ibadet edebilecek. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Yapıda konferans ve sergi salonları da yer alacak. 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşlar kullanılması planlanıyor.

1968'de başlayan Taksim Cami tartışmasında Danıştay, 1983 senesinde cami yapılmasına izin vermemişti. Koruma Kurulu'nun verdiği onayın ardından, caminin yapımına başlanması bekleniyor.