İşte terörle mücadele kararlılığı: 5 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 2'si ölü, 3'ü sağ olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin ortaya çıkan detaylar, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını ve azmi bir kez daha ortaya koydu. 8.5 saat süren ve 414 kilometre süren film gibi takip sonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İşte aksiyon filmlerini aratmayan operasyonun detayları:

RADYO MESAJI DEŞİFRE EDİLDİ

İstihbarat Daire Başkanlığı birimleri, terör örgütünün internet üzerinden yayın yapan bir radyosunda spikerin teröristlere gönderdiği şifreli mesajı çözdü. Yapılan araştırmada, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Munzur vadisinde bulunan teröristlerden bazılarının, önce Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine, buradan da Amanos Dağları üzerinden YPG'nin kanton ilan ettiği Afrin'e gitmek için araç aradıkları belirlendi.

PKK'nın sözde Dersim eyaleti batı karargâh sorumlusu "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu, MLKP örgütünün Türkiye silahlı kanat sorumlusu "Alişer Deniz" kod adlı Hüseyin Akçiçek ve örgütün havancısı olan "Arteş" kod adlı Oğuz Aksu, yanlarındaki 2 kurye ile birlikte, 28 Ağustos akşamı, Özkan Eroğlu üzerine kayıtlı 16 BHC 82 plakalı çift kabinli araçla Tunceli'den ayrıldı.

GEÇMESİNE BİLEREK İZİN VERDİLER

İstihbarat birimleri de aracı, havadan anlık görüntü almak için bir İHA, acil durumlarda müdahale için de bir SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile takibe aldı. Takip edildiklerinin farkında olmayan teröristler, Tunceli'den çıktıktan sonra D-300 karayolunu kullanarak Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Teröristler, İHA'yla alınan anlık görüntülerle adım adım takip edilirken, istihbarat görevlileri de güzergâh üzerindeki kontrol noktalarına konuşlandı.

Güzergâh üzerinde bulunan kontrol noktalarında aracın durdurulması halinde görevlilerin saldırıya uğrama ihtimalini göz önüne alan istihbarat görevlileri, kontrol noktalarıyla şifreli telsiz irtibatı kurarak, aracın durdurulmadan geçmesini sağladı.

8 saat 27 dakika süren 414 kilometrelik yolculuk boyunca dikkat çekmemek için normal hız sınırının altında giden teröristler Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nin Bulutpınarı mevkisine geldiklerinde araçtan inerek kırsal alana geçmek istedi. Bunun üzerine bölgede önlem alan güvenlik güçleri, operasyon için düğmeye bastı.

2'Sİ ÖLÜ 3'Ü SAĞ YAKALANDI

"Teslim olun" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, teröristlerden Hüseyin Akçicek ve Oğuz Aksu öldürüldü. Omzundan ve başından yaralanan Gürbüz Topçu ile 2 kurye de sağ yakalandı. Teröristlere yardım eden 1 kişi de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yakalandı.

BAŞSAVCIYI ŞEHİT ETMİŞTİ

Yaralı olarak yakalanan Gürbüz Topçu (üstte sağda), 2010'da 2 askerin, 2012 , 2015 ve 2016 yıllarında da 4 polisin şehit edilmesi olayında yer aldı. 2012'de ise Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edildiği hain saldırıda yine onun parmağı vardı.

KARAYILAN'IN İNFAZ EMRİ TELEFONDAN ÇIKTI

Ölü olarak ele geçen Hüseyin Akçiçek'in üzerindeki cep telefonunda bulunan mesaj ise PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koydu. Mesajda örgütün elebaşılarından Murat Karayılan'ın emrindeki teröristlere, kaçırdıkları sivilleri öldürme emri verdiği belirlendi. İstihbarat birimleri Karayılan'ın bu talimatından sonra öğretmen Necmettin Yılmaz, çoban Tayyip Fidan, muhtarlar Nurettin Altun ve Salih Güven ile Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş ve ağabeyi emniyet bekçisi Ramazan Mula'nın kaçırılarak öldürüldüğünü belirledi. (Sabah)