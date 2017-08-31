Nurhak operasyonu örgüt radyosundan istek şarkıyla verilen şifrenin çözülmesiyle düzenlendi

Önceki gün Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçe kırsalında düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. 2'si ölü, 3'ü sağ toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, Nurhak'taki teröristlere örgüt talimatının PKK'ya yakın radyo kanalından geldiği belirlendi. Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u 2012'de şehit eden PKK'lı terörist Gürbüz Topçu'nun da sağ olarak yakalandığı operasyon öncesi radyoyu takibe alarak şifreyi çözen istihbarat birimleri, hainleri barındıkları inde etkisiz hale getirdi. Önceki gün Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçe kırsalında düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. 2'si ölü, 3'ü sağ toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, Nurhak'taki teröristlere örgüt talimatının PKK'ya yakın radyo kanalından geldiği belirlendi. Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u 2012'de şehit eden PKK'lı terörist Gürbüz Topçu'nun da sağ olarak yakalandığı operasyon öncesi radyoyu takibe alarak şifreyi çözen istihbarat birimleri, hainleri barındıkları inde etkisiz hale getirdi.

TALİMAT 'İSTEK ŞARKI'DA

Örgüte ait radyo kanalları üzerinden 'istek' adı altında çalınan şarkı ve türküler ile örgüt mensuplarına talimat verildiğini belirleyen istihbarat birimleri söz konusu radyo kanallarını takibe aldı. İstihbarat birimleri kısa süre önce bir radyo kanalında sunucunun "Dersim'den bir hevalin Amanoslar'daki hevallere hediyesi' diyerek Kürtçe yayımladığı Nurhak şarkısında şifreli talimat olduğunu belirledi. Şifre, Nurhak'taki militanlara "Dersim (Tunceli) hattı üzerinden Amanoslar (Hatay) hattına yani Afrin yönlü hareket edin" mesajını içeriyordu. Mesaj sonrası bir grup teröristin Tunceli'den Nurhak'a geçiş yapacağını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Jandarma özel harekât timlerinin düzenlediği operasyonda 'Turabi-Alişer' kod adlı Hüseyin Akçiçek ile Renas kod adlı terörist ölü olarak, "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu yaralı, iki terörist ise sağ yakalandı. Öldürülen terörist Hüseyin Akçiçek'in örgütün sözde Güneybatı Toros Eyalet sorumlusu olduğu belirlendi. Teröristin bu yılın mart ayında Suriye'ye geçerek buradan Nurhak kırsalına sorumlu olarak gönderildiği belirlendi. Teröristlerin Afrin'e gitmeyi planladığı ortaya çıktı.

O HAİN BELGESELE KONU MANKENİ OLMUŞ

Yaralı ele geçen ve Tunceli Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist Gürbüz Topçu'nun 2 yıl önce İsveç'te gösterime girmesi planlanan ancak Kültür Bakanlığı'nın girişimleri üzerine iptal edilen belgeselde yer aldığı ortaya çıktı. Dağdaki teröristlerin yaşamını konu alan Kürtçe "Bakur" (Kuzey) isimli belgeselde eli kanlı terör örgütünün propagandası yapılıyordu. (Sabah)