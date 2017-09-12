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İstifa eden İKÇÜ Rektörü, FETÖ soruşması kapsamında ifade verdi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden istifa eden Prof. Dr. Galip Akhan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade verdi.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörlüğünden istifa eden Prof. Dr. Galip Akhan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi.

Akhan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İKÇÜ'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'a ifade verdi.

 

Adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen Akhan, Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

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