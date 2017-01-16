‘İstifa et parti kur’ talimatı FETÖ’den

Konya’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem abilerine yönelik operasyonda şüpheli olarak ifadesine başvurulan itirafçı, bir dönem danışmanlığını yaptığı eski milletvekili İdris Bal’ın AK Parti’den istifa ve parti kurma sürecini anlattı. Şüpheli, “AK Parti ile örgüt arasında yaşanan dershanelerin kapatılması sürecinde Bal, partisinden istifa etti. İstifa ettikten kısa süre sonra 17-25 Aralık süreci yaşandı. Bal, AK Parti’ye karşı siyasi bir çekişme içerisine girdi” diye konuştu. İtirafçı, şu iddialarda bulundu:

‘AK PARTİ GİDİCİ’

“Bu süreçte Özellikle örgüte ait basın ve yayın organlarıyla yakın ilişkiler içerisinde bulunmaya çalıştı. Buraların yöneticilerini sık sık ziyaret etti. Örgütün en önemli kurumlarından Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının başkanı Mustafa Yeşil ile hatırladığım kadarıyla 3 veya 4 kez görüşmüştür. Yine bu dönemde bir kez Amerika’ya gitti. Seyahatinde tahminime göre Fetullah Gülen ile görüşmüştür çünkü bu seyahatinde o ülkede önceden planlanmış bir programa katılmamıştı. Ancak Gülen ile görüşüp görüşmediği konusunda bizlere herhangi bir şey söylemedi. Bu süreçte ayrıca kendisinin hazırladığı bir liste çerçevesinde Türkiye’nin önde gelen akademisyen, yazar, siyasetçi gibi kişilerle görüşüyordu. Bu görüşmeleriyle ilgili de randevu alma işlemlerini danışman olarak görevimiz gereği bizler yapıyorduk. 17-25 Aralık olayının yaşanmasından sonra 2014 başında yaptığı toplantılarda, AK Parti Hükümetinin gidebileceği ve merkez sağda boşluk oluşabileceğinden bahsediyordu.” İtirafçı, Bal’ın istifasını açıklama süreci ve sonrasında yaşananlara ilişkin de şu iddialarda bulundu:

PARTİ KURMASI İSTENDİ

“İstifa sonrası örgüte bağlı okul, dershane, vakıf, dernek gibi kurumlardan çok sayıda destek ve tebrik faksı gelmeye başladı. Bu istifayla örgüt, AK Parti’ye karşı Bal’ın yanında oldukları imajını vermeye çalıştı. Bu süreçte İzmir ziyaretinde örgütün üst düzey yöneticilerinden birisi olduğunu düşündüğüm kişiyle yapıya ait bir kolejde görüşme yaptı. Bal, örgütte önemli konumlarda olan iki kişiyle Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir restoranda buluştu. Bu iki kişi, Bal’a parti kurması gerektiğini, parti kurduğu takdirde barajı geçebileceği konusunda telkinlerde bulundu.Bu kişi emekli bir askerdir.”

HAKAN ŞÜKÜR’LE BULUŞUYORDU

Bu dönemde birçok iş adamıyla görüşen Bal’ın yanında, danışmanları olarak kendilerinin de bulunduğunu anlatan itirafçı, şunları kaydetti: “Siyaset camiasından bazı isimlerle bir araya geliyordu. Özellikle kendiyle aynı süreçte istifa eden vekillerle bir araya sıkça gelmeye çalışıyordu. Maddi olarak güçlü ve Türkiye’de tanınan bir isim olması sebebiyle Hakan Şükür ile sık bir araya gelmeye çalışıyordu. Bu süreçte Hakan Şükür’ün de aralarında bulunduğu AK Parti’den istifa eden vekillerle Ankara’da bir restoranda toplantı yaptılar.”