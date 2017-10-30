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İstifası beklenen Ahmet Edip Uğur basın toplantısı düzenleyecek

İstifası beklenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 17:00'de basın toplantısı düzenleyecek.

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İstifası beklenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur sosyal medya hesabından bugün saat 17:00'de bir basın toplantısı düzenleyeciğini açıkladı.

 

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