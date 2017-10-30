İstifası beklenen Ahmet Edip Uğur basın toplantısı düzenleyecek
İstifası beklenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 17:00'de basın toplantısı düzenleyecek.
İstifası beklenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur sosyal medya hesabından bugün saat 17:00'de bir basın toplantısı düzenleyeciğini açıkladı.
30 Ekim 2017 (bugün) saat 17:00’da Avlu Balıkesir’deki Kongre Merkezi'nde Basın Toplantısı düzenleyeceğim. pic.twitter.com/kTXwNeiWxX— Ahmet Edip Uğur (@AhmetEdip_Ugur) 30 Ekim 2017
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