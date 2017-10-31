Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstihbarat Şube eski müdürü, ByLock'u FETÖ ile mücadele için kullanmış

FETÖ/PDY davalarında, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanan İl Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Nadir Avcı, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u FETÖ ile mücadele için indirdiğini iddia etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Burdur'da devam eden FETÖ/PDY davalarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan Burdur Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Nadir Avcı, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mehmet Ali Yüce başkanlığındaki mahkeme heyeti tarafından 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Avcı, mahkemedeki ifadesinde, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u FETÖ ile mücadele için indirdiğini iddia etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vatandaşların darbecilerin tankını üzerine örtü örterek durdurmaya çalıştığı ortaya çıktı

Vatandaşların darbecilerin tankını üzerine örtü örterek durdurmaya çalıştığı ortaya çıktı

Görüntüsüyle korkutan dünyanın en tuhaf hayvanları

Görüntüsüyle korkutan dünyanın en tuhaf hayvanları

Samsung Gear Sport'un özellikleri neler? Samsung'un akıllı saati Gear Sport Türkiye'de

Samsung Gear Sport'un özellikleri neler? Samsung'un akıllı saati Gear Sport Türkiye'de

Türkiye'nin saklı cenneti Hizan

Türkiye'nin saklı cenneti Hizan

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA