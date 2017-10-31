İstihbarat Şube eski müdürü, ByLock'u FETÖ ile mücadele için kullanmış
FETÖ/PDY davalarında, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanan İl Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Nadir Avcı, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u FETÖ ile mücadele için indirdiğini iddia etti.
- DHA
Burdur'da devam eden FETÖ/PDY davalarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan Burdur Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Nadir Avcı, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mehmet Ali Yüce başkanlığındaki mahkeme heyeti tarafından 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
Avcı, mahkemedeki ifadesinde, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u FETÖ ile mücadele için indirdiğini iddia etti.
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