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İstinaf Mahkemesi'nden 'Rüzgar Çetin' kararı

İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in yerel mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

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Karıştığı trafik kazasında bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesinde yapılan ilk duruşmaya, sanık Rüzgar Çetin ve avukatları katıldı.

Davaya ilişkin kararını açıklayan 19. Ceza Dairesi, Çetin'i "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Çetin hakkında konulan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren Ceza Dairesi, Çetin'in ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

- Süreç

Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olması, birinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutuklu yargılanan Rüzgar Çetin, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çetin'in, "tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza miktarı ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi" nedeniyle oy çokluğuyla tahliyesine karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar da sanık Çetin'in dosya kapsamı ve toplanan delillere uygun olarak, üst sınırdan cezalandırılması istemiyle yerel mahkemenin kararına itiraz etmişti.

Bu kapsamda dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.

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