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İstismar davası sonrası İstanbul Adliyesi karıştı

İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen bir cinsel istismar davası sonrası, sanık yakınları adliyeyi birbirine kattı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup güvenlik güçlerinin müdahalesiyle adliyeden çıkarıldı.

  • İHA
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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda duruşma sonrası arbede çıktı. İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde  “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan yargılanan Bülent K., 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından sanık yakını olduğu öğrenilen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup, adliyeyi savaş alanına çevirdi.
 
Mahkemeye ve şikayetçi tarafa bağırarak hakaret eden grup, güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirilmek istendi. Kendinden geçen bir kadın tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Arbede çıkması üzerine tekerlekli sandalyeye oturtulan kadın ayağa kalkarak, kavganın içine karıştı. Kadınlar, “Benim kardeşim adam mı öldürdü? Yaktınız kardeşimin başını” diye bağırdı. Polis ve güvenlik görevlilerin müdahalesiyle grup adliye dışına çıkarıldı.
 

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