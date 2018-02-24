İstismarda yol haritası netleşti

İlk etapta, “riski azaltma”ya yarayacak önlemler devreye girecek. Bunun için de Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı aktif rol oynayacak. Olayın adli ayağında ise çocuğu toplumdan ayrıştırmayı önleyici tedbirler devreye sokulacak.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığındagerçekleşen toplantıda, “çalışmanın hangi boyutlarıyla ele alınması gerektiği” üzerinde duruldu. Ve öncelikli olarak, ‘riski azaltma’ önlemleri konuşuldu. Bu kapsamda aileler ve çocuklara farkındalık bilgilendirmeleri yapılacak. Okullarda öğretmenler, gençlik merkezlerindeki yöneticiler ve antrenörler bu bilgilendirmeleri gerçekleştirecek.

BU BİR SAPKINLIK!

İstismar suçunu işleyenler ‘pedofili’ hastası olarak değil ‘sapık’ olarak değerlendirilecek ve tedbirler de buna göre alınacak. Kimyasal hadım yönteminde hormon verildiği sürece etkin olduğu belirtilerek psikiyatr düzeyinde müdahale yapılacak.

SAVCI AYNALI ODADA

Çocukların hiçbir şekilde savcıyla muhatap olmayacağı şekilde yasal altyapı oluşturulacak. Savcı, ‘aynalı oda’dan çocuğa sorularını yöneltecek. Psikolog, kulaklıktan savcının sorusunu dinleyip, çocuğun yaşına uygun bir şekilde sorup yanıtını almaya çalışacak.

CEZALAR AĞIRLAŞACAK

Cinsel istismar sırasında mağdur çocuğun öldürülmesi durumunda suçlu daha ağır şekilde cezalandırılacak.

Komisyon üyesi bakanlar Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısının yapılmaması durumunda tedbirlerle ilgili ilk kararlarını verecek. Yasal düzenlemeler tek bir paket olarak Meclis’e getirilecek. Eylem planı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülecek.

KİŞİSEL BİLGİLER GİZLENECEK

İstismara uğrayan çocuğun ve ailesinin adres gibi kişisel bilgileri gizli tutulacak. Cocuk, resmi polis aracı yerine sivil araçla evinden alınacak. Çocuğu ve ailesini korumak amacıyla başından itibaren istismarla ilgili davalar tümüyle gizli yürütülmesi sağlanacak. Bu davaların tüm aşamaları gizlilik içinde yürütülecek.