İsveç seçimleri Kulu’ya taşındı

Azınlık koalisyonunun iktidarda olduğu İsveç’te 9 Eylül’de düzenlenecek genel ve yerel seçimler için geri sayım sürüyor. İsveç’te 50 bine yakın Kululu bulunması ve bunun 40 bine yakının İsveç vatandaşlığına sahip olması nedeniyle partiler her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Konya’nın Kulu ilçesinde aktif seçim kampanyası yürütecek.

İLÇEYE GELECEKLER

İsveç’te sağ Liberal Merkez Partisi’nden birinci sırada milletvekili adayı gösterilen ilk Türk kökenli siyasetçi 35 yaşındaki Mikail Yüksel, seçimlerde İsveç dışında oy kullanılabilecek en ilginç noktanın memleketi Konya’nın Kulu ilçesi olduğunu söyledi.

Seçimlere iki hafta kala Kulu’daki İsveç Fahri Konsolosluğuna sandık kurulacağı bilgisini veren Yüksel şöyle konuştu:

“Kulu’da 18 Ağustos gibi sandık kurulacak. Tarihin hem Kurban Bayramı’na denk gelmesi hem de birçok hemşerimin Kulu’da tatilini geçirmesi nedeniyle 10 bine yakın İsveç vatandaşı Kululu’nun ilçede olacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden de parti adına ben Kulu’da aktif seçim çalışması yapacağım. Zannedersem diğer partiler de Kulu’ya gelip seçmenden oy isteyecek ve İsveç dışında çok ilginç bir seçim çalışması olacak” dedi.

3 TÜRK ADAY VAR

Mikail Yüksel dışında Kulu kökenli iki milletvekili adayı daha bulunuyor. Sağ Liberal Merkez Partisi Östergötland bölgesi ikinci sırada Muharrem Demirok ile Sosyal Demokrat Parti’nin Stockholm adayı Sultan Kayhan da seçimlerde yarışacak.