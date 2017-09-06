İsveç’in kabul etmediği 106 yaşındaki Afgan kadına Türkiye sahip çıkıyor

Ülkesinden kaçarak umudu Avrupa ülkelerinde arayan mültecilerin dramına bir yenisi daha ekleniyor. Sığınmacılar kendileri, çocukları ve aileleri için Avrupa ülkelerine sığınmak isterken, Türkiye’ye ders vermeye kalkan ülkeler ise sığınmacıları yok saymaya devam ediyor. Son olarak İsveç’in 106 yaşındaki Afgan Bibihal Uzbek’in sığınma başvurusunun reddetmesi Avrupa’nın vurdumduymazlığını bir kez daha gözler önüne serdi. İsveç’e varan yolculuğuna 2015 yılında başlayan Uzbek’e yardım eli Türkiye’den geldi. Bazen yürüyerek bazen de trenlerle önce Balkanlara gelen ardından da İsveç’e gelen Uzbek için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı, İsveç hükümetinin sınır dışı etme kararı aldığı Uzbek’in Türkiye kabul edilmesi için adım attı. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak, “Biz istedik ama orada süreç bitmedi” dedi.

Öte yandan, İsveç Göçmenlik Bürosu’nun sınır dışı kararı verdiği 106 yaşındaki Uzbek için temyize gidildiği öğrenildi. Temyiz sürecinin 6-7 ay kadar sürebileceği öğrenildi.