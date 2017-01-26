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İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği vatandaşlarına terör uyarısında bulundu

İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği terör uyarısında bulunarak vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.

  • DHA
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İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği terör uyarısında bulunarak vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.

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