İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği vatandaşlarına terör uyarısında bulundu
İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği terör uyarısında bulunarak vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.
- DHA
İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği terör uyarısında bulunarak vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.
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