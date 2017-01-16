İsviçre franglı pişkin hırsız 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe’deki bir tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki iş yerlerine dadanan kimliği belirsiz bir hırsız, müşterilerin en yoğun olduğu akşam saatlerinde sokak üzerindeki tekel bayiine geldi. İş yeri sahibi İbrahim Yaman’ın içerideki müşterilerle ilgilendiği esnada hırsız, alkol ve sigaraları gözüne kestirdi. Dakikalarca bayiinin içerisinde dolaşan hırsız, raflardan aldığı ürünleri tezgaha bırakarak alışveriş yapıyormuş havası vermeye devam etti. Her şey normal seyrinde devam ettiği esnada dükkanın içerisi bir anda yoğunlaştı. Bu durumu fırsat bilen hırsız, alkol reyonuna yönelerek çaldığı içki şişesini montunun içine koydu. İş yeri sahibinin durumu fark etmemesi üzerine hırsız yine alışveriş yapmaya devam etti. Yaklaşık 300 liralık ürünü tezgaha koyan hırsız, ardından Yaman’a İsviçre frangı uzattı. Bunun üzerine Yaman, frangı bozamayacağını belirterek internetten kuruna baktı ve hırsızı parayı liraya çevirmesi için otele yönlendirdi. Bu esnada hırsız, ağızları bağlanmış poşetlerdeki sigaraları da alarak montuna yerleştirdi. Soygunu gerçekleştiren hırsız, daha sonra frangı otelde bozdurmaya giderken kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından poşetlerin içini açan Yaman, ürünlerin olmadığını görünce soyulduğunu anladı ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerine el koyan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

“Günü kurtaracağız diye sevinirken soyuldum”

Hırsızın normal müşteri gibi geldiğini belirten iş yeri sahibi İbrahim Yaman, “Araplara bir şeyler almak istiyorum dedi. Ben burada, şurada çalışıyorum diyerek oyalama yaptı. O esnada içeriye müşteriler girdi. Tabi ben o arada arkam dönük olduğu için o da arkamda içkileri montuna attı. Bende iyi bir kazanç olacak günü kurtaracağız diye seviniyordum. Sonra 1-2-3 derken malları tezgaha yığdı ve ben bunları frangla ödeyeceğim dedi. Bende frang alamam diyerek, otelde bozdur getir dedim. O da bir şey olmaz falan dedi. Sonra bana kuruna bakar mısın dedi. Sonra ben gideyim bozdurayım dedi ve gitti. Poşetlerin ağzını kördüğüm yapmış, bir bakayım dedim ki içerisinden sigaraları çalmış. Kamerayı incelediğim de gördüm ki arka tarafından içkiler gitmiş. Ondan sonra sigaraları çalmış, sonra da gidiyor, gidiş o gidiş” dedi.