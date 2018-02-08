Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarının İsviçre'deki yansımaları hakkında, "Uluslararası toplum, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna esasen destek veriyor ama İsviçre kamuoyunda PYD/PKK odaklı basının dezenformasyonu nedeniyle yanlış bir algı var. İsviçre kamuoyu yanlış yönlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Uyanık, İsviçre kamuoyunun, Türkiye'yi ilgilendiren konularda daha iyi bilgilendirilmesi için çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

"Türk kültürünü tanıtıcı faaliyetlere ağırlık verilecek"

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun daha iyi hizmet verebilmek için taşınacağını belirten Uyanık, "Vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Başkonsolosluğun fiziki şartlarını iyileştirmek üzere çalışmalarımızı başlattık. Başkonsolosluğumuz, önümüzdeki aylarda yeni ve daha büyük bir alanda vatandaşlarımıza hizmet verecektir." dedi. Vatandaşların memnuniyetini esas aldıklarını dile getiren Uyanık, "Önümüzdeki dönemde Cenevre’de Türk kültürünü tanıtıcı faaliyetlere de ağırlık verilecek." diye konuştu.

Başkonsoloslukta sadece Cenevre bölgesinde yaşayan vatandaşlara değil, Fransa'dan gelen Türk vatandaşlarına da hizmet verdiklerine dikkati çeken Uyanık, Cenevre Başkonsolosluğunda işlem yapan vatandaşların yüzde 33,5'inin Fransa'dan geldiğini ifade etti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine de değinen Uyanık, "İsviçre'de de FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi. Uyanık, Cenevre'de Ermeni toplumunun 1915 olayları kapsamında anıt yapma girişimleri hakkında ise "Tarihi siyasete alet etmemek gerekiyor. Anıt girişimi de kirli siyasetin tezahürüdür. Başkonsolosluk olarak İsviçre makamları nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz ve buna ilişkin yargı sürecini takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

2011-2014 arasında BM Cenevre Ofisi Türkiye Daimi Temsilciliğinde İnsan Haklarından Sorumlu Müsteşar olarak görev yaptığını hatırlatan Uyanık, Cenevre'yi tanıdığını ve tecrübelerini yeni görevine aktaracağını söyledi. Ermeni anıtının Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi yanında yer alan Ariana Müzesi parkına inşa edilmesi talebi 2014'te reddedilmişti.