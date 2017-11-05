İşyerinin para kasasını delip, 100 bin lira üzerinde vurgun yaptılar Antalya’nın Finike ilçesinde bir iş yerine giren 2 hırsız, para kasasını delerek 100 bin liranın üzerinde para ile işyerinin içerisinden bazı değerli eşyaları çaldı. Olay anında güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar, kameraları yukarı kaldırıp hırsızlığa devam etti.