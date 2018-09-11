Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İşyerlerinde kağıda yazma dönemi sona erdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dün itibarıyla sayıları 10 bini bulan işyeri hekimleri için kâğıt reçete döneminin sona erdiğini açıkladı. Doktorların kâğıt reçetede ısrar etmesi durumunda ise eczacılar sisteme bu ilaçları giremeyeceğinden, ilaçlar hastaya verilemeyecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hasta mağduriyetinin oluşmaması için uyarıda bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, yeni uygulamayla ilgili özetle şunları söyledi:
 
“Bütün reçetelerin elektronik imza ile elektronik ortamda yazılması eczanelerimizin yükünü azaltacaktır. Özellikle nöbetlerimizde hastaneler tarafından yazılan reçetelerin kâğıt olarak değil, e-reçete olarak düzenlenmesi nöbetlerimizi kolaylaştıracaktır. Maalesef hâlâ nöbetlerimizde A4 sayfasına yazılan reçetelerin sayısı gelen reçetelerin üçte ikisi oranında oluyor. E-reçeteye tamamen geçilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın desteği ve kararlılığı gerekiyor.
 
SAHTE REÇETEYİ ENGELLER
 
Reçeteler elektronik imza ile yazıldığı zaman, hekimden başkasının reçete düzenlemesine imkân vermeyecektir. Bu sebeple sahte reçete düzenlenmesine engel olunacaktır. Eczacılar olarak gelen reçetenin sahte mi gerçek mi olduğunu bilmemiz mümkün değil. E-reçete üzerinde tahrifat yapılması mümkün olmadığından meslektaşlarımız zan altında kalmayacaktır. Hastalarımız da reçete kaybetme sorunu yaşamayacaktır. Elektronik imzalı e-reçete sistemiyle, büyük oranda sahte reçetenin ve kâğıt israfının önüne geçildi, yazılan reçetelerle ilgili istatistiki bilgi toplanması kolaylaştı. İlaç bilgisine ulaşma süresinin kısalması, doktor ve eczacıya vakit kazandırması, kayıt edilebilirlik, sürdürülebilirlik, takip edilebilirlik açısından e-reçete sistemi gayet kullanışlı ve sistemin tüm paydaşları için yararlı bir uygulama.” (Hürriyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA