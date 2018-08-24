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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı. Dağ yakınındaki yerleşim yerleri için herhangi bir risk bulunmadığı ve tahliye gerektirmediği belirtildi.

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı.
 
Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, ülkenin güneyinde bulunan Etna'nın yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığını açıkladı.
 
Yanardağdan dün püsküren lav ve kül kütlesinin 150 metre yüksekliğe kadar ulaştığı kaydedildi.
 
Dağ yakınındaki yerleşim yerleri için herhangi bir risk bulunmadığı ve tahliye gerektirmediği belirtildi.
 
Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna, yürüyüş sporu yapanların da yoğunlukla tercih ettiği yerlerden birisi olarak dikkati çekiyor.

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