İtfaiye aracının merdiveni elektrik tellerine takıldı

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Hasanbey Mahallesi’nde Ahmet K.’ya ait evde bacanın tutuştuğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Söndürülen yangın sonrası itfaiye aracının elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle itfaiye aracında bulunan merdiven aniden yükselerek, elektrik tellerine takıldı. İtfaiye eri son anda kendini araçtan aşağıya attı. Olay yerine gelen Sedaş ekipleri mahallenin elektriklerini keserek itfaiye merdivenini tellerden kurtardı.

Olayda yaralanma ve maddi hasar olmaması tek sevindiren gelişme oldu.