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İtfaiye ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla koreografi hazırladı

Malatya'da itfaiye ekipleri, TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek vermek amacıyla koreografi hazırladı.

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Malatya'da itfaiye ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek vermek amacıyla koreografi hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin hazırladığı koreografide, itfaiyeci kasklarından ay yıldız figürü ve yanıcı bir maddeden de "Afrin" yazısı oluşturdu.

İtfaiye personeli ateşle "Afrin" yazarak, bölgede terör ateşini söndürme çabasındaki Mehmetçik'e selam gönderdi.

Koreorafiyi sosyal medyada paylaşan ekipler, koreografinin altına, "Afrin'deki terör ateşini söndüren Kahraman Mehmetçiğe, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından selam olsun." ifadesini yazdı.

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