İtirafçı FETÖ'cü kaymakam örgütün iç yüzünü anlattı

24 TV'den Kemal Gümüş'e özel röportaj veren itirafçı FETÖ'cü kaymakam, örgütün kesinlikle devletin gelişmesini istemediğini, sürekli halkı iktidara ayaklandırmaya yönelik haberleri el altından duyurmalarını istediğini açıkladı.

RÖPORTAJDAN ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI:

VATANDAŞI BEZDİRME ÇALIŞMALARI YAPMAMIZ İSTENDİ

İtirafçı kaymakam 'Darbe sonrasında itirafçı olma kararı aldım. Darbeden sonra bana denk gelen kısmında muhtemelen herkese farklı taleplerle gitmiş olabilirler. Öncelikle kritik genel ve yerel seçimlerde mümkünse hükümetin yanında olmamaya siyasilerle görünmememiz istendi. Örneğin sosyal yardımlaşma vakfı üzerinden yardımları biraz kısmamız istendi. Yani vatandaşı bezdirip hükümet aleyhine çalışmış olacaktı. Kesin ve net olarak bu talep edildi ve kamuoyunu ayaklandıracak haberleri el altından insanlara söyleyin denildi' dedi.

DEVLETİN GELİŞMESİNİ İSTEMİYORUZ

Özellikle son 17-25 Aralık sürecinden sonra kamu yatırımlarında mümkünse yavaşlamaya hatta mümkünse kesintiye gitmemiz istendi. Elimzdeki imkanları kullanmayın. Biz devletin gelişmesini istemiyoruz. Bu süreçte bekleyin denildi ve bu şekilde bir algı için bizi kullanmak istediler.

İTİRAFÇI KAYMAKAM'DAN FETÖ'CÜLERE ÖNEMLİ ÇAĞRI

İfade vermekten çekinen ve devletin kötü olduğunu düşünen FETÖ'cülere de çağrıda bulunan Kaymakam yaptığı açıklamada 'Bu süreçte örgüt mensuplarının işkence gördüğünü düşündüm. Öyle bir algı oluşturmaya yaymaya çalıştılar. Devletin kötü yüzünü yansıtmaya çalıştılar. Zaten sosyal medya üzerinden de böyle bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ben esasında bu söylenenlerden propagandalardan etkilenmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Artık sabrımın taştığı sınırı geçtiği noktaya gelmiştim. Artık devletin yanında olmak için sürece katkı sunmak için gittim her şeyi olduğu gibi ifade ettim. Gerçekten de devletin çok sıcak yüzü varmış. İlgili Başsavcımız, hakimimiz diğer çalışanlar insanlık dışı bir muamelede bulunmadılar. Bizimle empati kurabildiler, bizler de senin yerinde olabilirdik dediler. Bu da bizi rahatlattı. Sürece katkıda bulunmak isteyenlere çağrım gerçekten devletin sıcak bir yüzü var. Devlet yardım elini uzatıyor. Ben buradan onlara özellikle kararsız olanlara bir daha ellerini vicdanlarına koyup devletin yanında mı örgütün yanında mı olduklarını oturup kendilerine sormalarını istiyorum' dedi.

DEVLETİMİN YANINDA OLDUM, ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI

İtirafçı olan FETÖ'cü kaymakam devletin yanında yer aldıktan ve bilgilerini paylaştıktan sonra üzerinden bir yük kalktığını açıkladı. Ayrıca yaptığı açıklamada 'Bu insanların çoğu bence vatanı seviyor. Sadece arada kaldıkları için kime müracaat edeceklerini bilmiyorlar. Ben devletimin yanında olmayı tercih ettim. Özgür olduğumu hissetmeye başladım, üzerimden büyük bir yük kalktı' dedi.

İTİRAFÇI OLAN KAYMAKAM ÖRGÜTÜN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI

İtirafçı kaymakam 'Fuat Avni gibi sosyal medya karakterlerine veya normal internet sitlerine veya tv kanallarına servis edilirdi. Özellikle muhalefet partilerine AK Parti aleyhinde olan her şey servis edilirdi. Bir havuz vardı. Bilgiler orada birikir oradan servis edilirdi. Özellikle dernekler üzerinde ciddi anlamda para aktarıldığını duydum. Dernek yöneticilerinden de duydum bunu. Yapıya mensup olmayan kişilerden de duydum. Bir ödenek gelmiştir özellikle o yapıya ait dernekler bundan nemalanıyordu' dedi.

ÖRGÜTTE REFERANSSIZ BİR YERE GELEMEZDİNİZ

Kaymakamlık sınavı ve kaymakamlık evleri nasıldı?

Zannettiğim kadarıyla o evlerde kriter referanssız zaten üniversitedeki irtibatlı olan kişilerden seçilirdi. Referansla gelinirdi. Kriter itaatkar olunması. Kendisine bağlı insanları alıyorlardı. Kısa süre ben de bulundum. Soruların da bu evlerde kalanlara verildiğini iyi biliyorum. Bana soru verilmedi, ben o döneme kadar kalmadım. Kaymakamlık seçimlerinde mülakatı onlar yaptı zaten. Kaymakamlığa zaten özellikle sevk etmiyorlar. Daha kritik noktalara yönlendiriyorlar ama ben çocukluğumun mesleği olduğu için ben bunu seçtim. Beni daha alt gruplara yönlendirmek istediler. Beni daha alt gruplara yönlendirmeye çalıştılar.