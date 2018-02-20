İtirafçı olan askerlerden 10’u serbest kaldı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari’de yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 1'i kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen askerlerden A.Y., A.Z., H.K., İ.Ç., K.Y., M.A., M.K., R.A., S.K. ve V.K., etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Mahkemede itirafçı olmaya karar verdi

Gözaltına alınan askerlerden Üsteğmen H.A., emniyet ve savcılık sorgusu sırasında örgütle ilgili bilgi vermeyerek etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istemedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen H.A.’nın, duruşma sırasında örgüte dair bildiği her şeyi anlatacağını ve fotoğraf teşhisi yapacağını söylemesi üzerine, şüpheli için 2 günlük ek gözaltı kararı verilerek tekrar Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.