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İtirafçı olan FETÖ'cü kaymakamdan önemli açıklamalar

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve itirafçı olan kaymakam 24 TV'de çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

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FETÖ'cü kaymakam verdiği özel röportajda 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin çarpıcı ayrıntıları paylaşıyor...
 
VATANDAŞI BEZDİRME ÇALIŞMALARI YAPMAMIZ İSTENDİ
 
İtirafçı kaymakam 'Darbe sonrasında itirafçı olma kararı aldım. Darbeden sonra bana denk gelen kısmında muhtemelen herkese farklı taleplerle gitmiş olabilirler. Öncelikle kritik genel ve yerel seçimlerde mümkünse hükümetin yanında olmamaya siyasilerle görünmememiz istendi. Örneğin sosyal yardımlaşma vakfı üzerinden yardımları biraz kısmamız istendi. Yani vatandaşı bezdirip hükümet aleyhine çalışmış olacaktı. Kesin ve net olarak bu talep edildi ve kamuoyunu ayaklandıracak haberleri el altından insanlara söyleyin denildi' dedi.
DEVLETİN GELİŞMESİNİ İSTEMİYORUZ
 
Özellikle son 17-25 Aralık sürecinden sonra kamu yatırımlarında mümkünse yavaşlamaya hatta mümkünse kesintiye gitmemiz istendi. Elimzdeki imkanları kullanmayın. Biz devletin gelişmesini istemiyoruz. Bu süreçte bekleyin denildi ve bu şekilde bir algı için bizi kullanmak istediler.

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