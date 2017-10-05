İtiraflarını mahkemede reddeden sanık Keleş'in tutuklanmasına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin davada, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde isimleri bulunan 136 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık Alper Özdemir, tutuklu bulunduğu Erzincan'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Darbecilerden ele geçirilen sıkıyönetim listesinde sözde Erzincan Sıkıyönetim Askeri Savcılığında görevlendirildiği belirtilen eski Hakim Üsteğmen Özdemir, 15 Temmuz'da mesaisinin ardından evine gittiğini, televizyon izlediği sırada yaşanan askeri hareketlilikten haberdar olduğunu söyledi. İlerleyen saatlerde uyuduğunu, sabah kalktığında da evine gelen polislerce gözaltına alındığını savunan Özdemir, darbecilerle ortak hareket etmediğini öne sürdü.

Sıkıyönetim listelerinde adının kendi bilgisi dışında yer aldığını iddia eden Özdemir, "Ben darbe girişiminden sonra Erzincan'a sıkıyönetim komutanları olarak atanacakları belirtilen kişileri tanımam. Bu iki şahsın adını Erzincan'da ifade verdiğim sırada duydum. Bana sıkıyönetim emriyle ilgili bir görev tebliğ edilmemiştir. Bu yönde bir görev tebliği yapılsa da zaten kabul etmezdim." şeklinde savunma yaptı.

Söz konusu listede görevlendirilmesine rağmen hakkında takipsizlik kararı verilenler de olduğunu belirten sanık Özdemir, FETÖ üyesi olmadığını, askeri hakimlik ve savcılık sınavını kendi çalışması sonucu kazandığını dile getirerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme başkanından sanığa tepki

Sanık Özdemir'in savunmasının ardından, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itiraflarda bulunan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tutuksuz sanık Aydın Keleş'e söz verildi.

Keleş, soruşturma aşamasında alınan ve iddianameye de yansıyan beyanlarının doğruyu yansıtmadığını öne sürerek, emniyette baskı altında ifadesinin alındığını iddia etti. FETÖ'nün darbe girişiminden kısa süre önce evlendiğini ve memleketinde izinde olduğunu savunan Keleş, darbe girişiminden habersiz olduğunu ve sıkıyönetim listelerinde kendisine görev verilmesinden haberdar olmadığını dile getirdi.

Sanık Keleş'in, savunmasını uzatması üzerine Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, "Savcılıkta da mı polisler sana baskı yaptı? Savcılıkta da aynı ifadeleri vermişsin." diye konuştu. Keleş'in iddiasını sürdürmesi üzerine Sarıdoğan, "Sulh Ceza Hakimliğine de çıkarılmışsın, hakkında adli kontrol işlemi yapılmış. Peki burada niye söylemedin kendine baskı yapıldığını?" tepki gösterdi.

Sanık Keleş, beyanları ve fotoğraf teşhislerinin doğruyu yansıtmadığını, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmada darbeciler tarafından oluşturulması planlanan Ankara 1 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görevlendirildiği belirtilen sanık eski Hakim Teğmen Aydın Başaranoğlu ve sözde Erzurum Sıkıyönetim Mahkemesi'nde savcı olarak görevlendirme yapılan Ali Rıza Bayana da haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Tutuksuz sanığa tutuklama kararı

Savunmaların ardından duruşma savcısından mütalaası soruldu.

Cumhuriyet savcısı, sanık Aydın Keleş'in soruşturma aşamasında itiraflarda bulunarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını ancak mahkemede itiraflarını reddettiğini belirterek, tutuklanmasına, sanık Ahmet Bilmiş'in de tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Taleplerin ardından mahkeme heyetinin kararını açıklayan Başkan Sarıdoğan, soruşturma aşamasındaki itiraflarını reddeden sanık Keleş'in mevcut delil durumu ve atılı suçun niteliği gereği tutuklanmasına, sanık Bilmiş'in ise uzun tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.