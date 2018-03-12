İtiraflarını reddeden FETÖ sanığı eski pilottan 'uçmadım' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıkların savunmalarıyla devam edilen duruşmada konuşan eski astsubay Ertan Derin, darbe girişiminden önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Daire Başkanlığı Kara Havacılık Kısmında kısım astsubayı olarak görev yaptığını dile getirdi.

Olay gününden bir gün önce amiri olan Mehmet Şamcı'nın yapılacak uçuşta kendisinin de hazır bulunması emri doğrultusunda 15 Temmuz'da Kara Havacılık Komutanlığı'na gittiğini anlatan sanık Derin, bir süre sonra uçuş emri verildiğini, Muzaffer Kartopu ve Yücel Ersüren'in kullandığı helikopter ile uçuş yaptığını beyan etti.

Uçuşla ilgili kendisine bir bilgi verilmediğini ve olay akşamı uçuş yasağından haberdar olmadığını savunan Derin, 15 dakikalık uçuştan sonra Akıncı Üssü'ne iniş yaptıklarını kaydetti.

Burada bir süre sonra savaş uçaklarının uçmaya başladığını belirten sanık Derin, eşinin kendisini arayarak boğaz köprülerinin kapatılması haberlerini aktardığını, bunun üzerine internetten haberlere bakarak "askeri kalkışma" olduğunu öğrendiğini bildirdi.

Bundan sonra olaylara karışmamak için kaçmayı düşündüğünü ancak bu fırsatı sabah saatlerinde yakalayabildiğini beyan eden Derin, gece boyunca hiçbir kanunsuz olaya karışmadığını savundu.

Üzerine atılı darbe girişiminde bulunmak ve FETÖ üyesi olmak suçlamasını kabul etmediğini belirten sanık Derin, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

İtiraflarını reddetti

Sanık eski binbaşı Ali Ercan ise soruşturma aşamasında verdiği ifadeleri reddettiğini belirterek savunmasına başladı.

Ercan, sanık eski yarbay Özcan Karacan'ın çağırması üzerine 15 Temmuz akşamı Kara Havacılık Komutanlığı'na gittiğini, Karacan ile görüşememesi üzerine bir faaliyette bulunmadığını savundu.

Soruşturma aşamasındaki FETÖ'ye ilişkin itiraflarını reddettiğini bildiren sanık Ercan, olay gecesi uçuş yapmadığını iddia etti.

Sanıklardan Fırat Darende'nin sanık Ercan hakkında, 10606 kuyruk numaralı helikopterle uçuştan geldikten sonra kendisine, "Lazer cihazında sorun var, bir bakın." dediğini aktarması üzerine Ercan, olay gecesi uçuş yapmadığını ileri sürdü.

İddianamedeki beyanlar

Ercan'ın iddianamede de yer alan itiraf niteliğindeki beyanlarında, FETÖ yapılanması ile 1993'te Balıkesir'de tanıştığını, askeri okullar döneminde de örgüt üyeleriyle görüşmelere devam ettiğini bildirmişti.

Önceki beyanlarında tanıdığı FETÖ mensuplarının isimlerini de veren sanık Ercan, 2013'te yaptığı evliliği de örgütün sağladığını aktarmıştı.

Sanık Ercan, darbe girişimi akşamına ilişkin beyanlarında ise yüzbaşı Cebrail Sert ile 10606 kuyruk numaralı Süper Kobra helikopteri ile uçuş yaptığını ve talimatları sanık eski yarbay Özcan Karacan'dan aldığını ifade ederek, şöyle demişti:

"Biz kalktığımızda ben kullanıcı, Cebrail ise silahçı koltuğundaydı. Biz kalkarken kuleden bazen yarbay Özcan Karacan bazen de kendisini tanımadığım kulecinin talimatları gelmeye başladı. Kalkarken bize, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitmemiz ve hiçbir aracın oraya yaklaştırılmaması talimatı verildi. Bunun üzerine Gölbaşı'na gidip Özel Kuvvetler'in üzerinde beklemeye başladık. Bir süre sonra dört tane sivil aracın nizamiyeye doğru yaklaştığını gördüm. Durumu kuleye bildirdiğimde araçların yaklaştırılmaması talimatı verildi. Biz de araçların yaklaşmaması için Cebrail Sert atış yaptı ancak kaç kez atış yaptı, hatırlamıyorum."

Bundan sonra ikmal yaptıklarını, ikinci sefer havalandıklarını anlatan Ercan, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"İkmal yapıldıktan sonra tekrar havalanmamız, Genelkurmay Başkanlığı üzerine gitmemiz talimatı geldi. Havalandık ve Genelkurmay'ın üzerine giderek beklemeye başladık. Yine kuleden Özcan Karacan, Genelkurmay önünde toplanan sivil kalabalığın operasyona engel olduğunu ve onların oradan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Çok kalabalık olduğunu, nasıl uzaklaştıracağımızı sorduğumuzda Karacan, 'Gerekirse vurarak uzaklaştırın' diye talimat verdi. Bunun üzerine Cebrail Sert'in kalabalığın uzağına yol ortasına emniyetli bir bölgeye atış yaptığını gördüm."