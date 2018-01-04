İtiraz davalarında tüketicinin ödeyeceği avukatlık ücreti sınırlandırıldı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Karar ve karara itirazö başlıklı 70 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmedileceği öngörülmesine rağmen uygulamada bazı sorunlar yaşanıyordu.

Bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği nezdinde bulunduğu girişimler neticesinde söz konusu düzenlemenin 2018 yılı için geçerli olacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi başlıklı tebliğde yer almasını sağladı.

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi başlıklı tebliğin "Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücretö başlıklı 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedileceği açıkça düzenlendi.

"Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücretö başlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, nisbi tarifelerin maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla uygulanacağına ilişkin düzenlemeye tüketiciler lehine istisna getirildi.

2017 yılı için 1000 lira tutarındaki bir uyuşmazlık için tüketici hakem heyeti kararına karşı firma tarafından itiraz edilmesi halinde, tüketiciler 990 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek durumunda kalabiliyordu. Bu düzenleme uyarınca tüketiciler uyuşmazlık bedelinin %12'si kadar yani 1000 lira için 120 lira avukatlık vekalet ücreti ödeyecekler.

Böylece tüketicilerin, daha yüksek miktarda bir karşı taraf vekalet ücreti ile karşılaşma korkusu ile hak arama yolundan vazgeçmesine gerek kalmayacak.