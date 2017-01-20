İTÜ'de FETÖ operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, operasyon Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Uyuşturucuyla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin ekip takviyeleriyle gerçekleştirildi.

Bazı kişilerin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, iletişim ve bilişim malzemesi ele geçirildi.