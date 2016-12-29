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İZBAN’da bomba paniği! Seferleri 30 dakika durduruldu

İzmir’in Konak ilçesinde İZBAN geçiş güzergahı yakınında 10 metre arayla cadde üzerine bırakılan 2 tüp paniğe neden oldu.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Çınarlı 2844 sokak üzerinde akşam saat 20.30 sıralarında cadde üzerinde on metre arayla iki tüp olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bomba ihtimali üzerinde durarak caddeyi trafiğe kapattı. Kısa süre içinde olay yerine gelen bomba imha ekipleri, tüpleri ilk önce bomba imha robotuyla kontrol etti.

Ardından bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen tüplerin boş olduğu belirtildi. Polis, ekipleri tüpleri bırakan şahıs veya şahısları belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

İZBAN geçiş güzergahı yakınına bırakılan tüpler nedeniyle İZBAN seferleri güvenlik nedeniyle yarım saat durduruldu. Bomba imha ekipleri tarafından kontrol edilen tüplerin boş çıkması üzerine seferler tekrar başlatıldı.

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