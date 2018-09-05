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İzinsiz İHA uçuşlarına 11 bin 447 TL ceza

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitim kuruluşu yetkisi almaya haz kazanan kuruluş sayısının 25´e yükseldiğini, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise şahıs ve kuruluşlara 11 bin 447 TL para cezası verileceğini açıkladı.

  • DHA
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Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Bu yıl 11 kuruluş, genel müdürlüğümüzden İHA eğitim kuruluşu yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizde İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25´e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866, İHA pilot sayısı 31 bin 194´e ulaştı.  İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir."

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