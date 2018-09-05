İzinsiz İHA uçuşlarına 11 bin 447 TL ceza
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitim kuruluşu yetkisi almaya haz kazanan kuruluş sayısının 25´e yükseldiğini, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise şahıs ve kuruluşlara 11 bin 447 TL para cezası verileceğini açıkladı.
- DHA
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bu yıl 11 kuruluş, genel müdürlüğümüzden İHA eğitim kuruluşu yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizde İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25´e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866, İHA pilot sayısı 31 bin 194´e ulaştı. İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir."
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